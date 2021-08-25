"Diz kireçlenmesi en çok kadınlarda görülüyor" - Son Dakika

- Diz kireçlenmesi en çok kadınlarda görülüyor

ELAZIĞ - Diz kireçlenmelerine sebep olan faktörlerin bilinmediğini ancak risk faktörleri hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hacı Bayram Tosun, idiopatik olarak tanımlanan diz kireçlenmelerinin çok sıklıkla ileri yaşlarda ve daha çok kadınlarda meydana geldiğini gözlemlediklerini söyledi.

Elazığ Mediline Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hacı Bayram Tosun, diz ağrılarına en sık neden olan ileri yaşlarda diz kireçlenmeleri ve ileri derecedeki diz kireçlenmesinde etkili tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. 'Total Diz Protezi Ameliyatı' yapılarak dize eklem replasmanı tedavisi ile ciddi başarı elde ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Tosun, bunun sonucunda hastaların ciddi şekilde hem ağrı hem de sosyal hayata uyum açısından konfora kavuştuğunu dile getirdi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hacı Bayram Tosun, "Diz kireçlenmeleri en sık idiopatik olmak üzere bir çok neden bağlı olabilir. Travmalara, eski romatizma hastalıklarına, bağ doku hastalıklarına ya da aks bozukları gibi doğuştan deformitelere bağlı gözlenebilir. İdiopatik dediğimiz diz kireçlenmeleri çok sıklıkla ileri yaşlarda ve kadınlarda sık gözlenmekte. Sebebi ne olarak bilinmemekte ama dizde eğilme, ağrı, ses gelmesi ve ciddi şekilde zorluklara neden olmaktadır" dedi.

Diz kireçlenmesinin kadınlarda daha sık görüldüğünü gözlemlediklerini belirten Doç. Dr. Tosun, "İlk dönemlerde çok önemli tedaviler var. Fizik tedavi ve rehabilitasyon gerçekten önemli bir tedavi yöntemi. Erken yaşlarda başka yöntemler de var. Halk arasında diz kireçlenmelerinde bazılarının sıvısı bitmiş bazılarının ise kemikleri birbirine sürtünüyor gibi bir çok ifade kullanılıyor. kireçlenmede esas olay, kıkırdak yüzeyi kaybının olmasıdır. Bunun sonucunda kemik doku çıkıyor. Kemik doku çıktığı zaman da hem dizde aks bozukluğuna bağlı sürtünmeler meydana geliyor hem de ciddi şekilde kişinin sosyal hayatını engelleyen ağrılara neden oluyor" diye konuştu.

Uyguladıkları diz protezi ameliyatının amacına değinen Tosun, "Hastanın ağrısını gidermek, kaybolmuş bu kıkırdak dokunun yerine ipmlantlarla dizine yerleştirip hem sürtünmeyi engellemek hem de hastanın mobilizasyonunu sağlamaya çalışmak. Buradaki amaç, hastaya konfor sağlamak ve ağrılarını gidermek. Bu ameliyatın önemli bir komplikasyonu yok. Enfeksiyon haricinde çok ciddi korkulan bir şey yok. Hastalara ciddi şekilde hem ağrı açısından hem de sosyal hayata uyum açısından konfor sağlıyor" şeklinde konuştu.