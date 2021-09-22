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"Diz protezi hareket kısıtlılığı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor" - Son Dakika

"Diz protezi hareket kısıtlılığı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor"

22.09.2021 15:57

Dizde kireçlenmenin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nail Akdağcık, tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek, önerilerde bulundu.

Dizde kireçlenmenin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nail Akdağcık, tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek, önerilerde bulundu. Op. Dr. Nail Akdağcık, "Diz protezi hareket kısıtlılığı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor Burada temel hedefimiz hastaların günlük hareket ihtiyaçlarını bağımsız ve özgür bir şekilde yapabilmeleri. Ancak ameliyattan sonra ideal kilonun korunması, düzenli egzersiz yapılması ve doktor kontrollerinin zamanında yapılması gerekir" dedi.

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit'in, bireylerin günlük yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin önüne geçtiğini belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nail Akdağcık, "Vücudumuzun ağırlığını taşıyan diz, koşma, atlama ve zıplama gibi hareket çeşitliliği sağlar. Bunların yanında ayağa kalkma, ayakta sabit durabilme, oturma, yürüme gibi birçok temel hareketleri yapabilmemize de yardımcı olur. Bu çeşitli hareketleri yapmamızı sağlayan dizimiz artrit sonucu dejenere olmaktadır. Bu dejenerasyon sonucunda dizlerde fonksiyon kaybı ve şiddetli ağrı meydana gelebilir. Bu ve bu gibi şikayetlerin sona ermesi için diz protezi yapılabilmektedir" diye konuştu.

"İLERİ DERECEDE EKLEM AŞINMASI YAŞAYAN HASTALARA UYGULUYORUZ"

"Diz protezi yapılarak hastanın eski hareket kabiliyetinin kazandırılması ve ağrılarının giderilmesi amaçlanıyor. Burada temel hedefimiz hastaların günlük hareket ihtiyaçlarını bağımsız ve özgür bir şekilde yapabilmeleri" diyen Op. Dr. Akdağcık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce ilaç tedavisi almış ve fizik tedavi tedavisi görmüş kişilerde bu tedavilere rağmen başarılı olunamadığında diz protezini tercih etmekteyiz. Şikayetleri devam eden ve ağrısı olan, günlük yaşamda yürürken zorlanan, merdiven çıkamama gibi şikayetleri olan hastalar için tercih etmekteyiz. Ayrıca ileri derecede eklem aşınması yaşayan hastalar için de diz protezi uygulayabiliyoruz."

AMELİYATA KARAR VERMEDEN ÖNCE DETAYLI TARAMA ŞART

Op. Dr. Akdağcık, diz protezine karar vermeden önce detaylı bir tarama ve analiz yaparak hastaların ek hastalıkları ve sürekli bir ilaç kullanıp kullanmadıklarını öğrendiğini ve hastanın detaylı bir hastalık öyküsünün alındığını belirtti. Op. Dr. Akdağcık, "Diz protezi ameliyatı olacak hastaların ameliyatı genel veya spinal anestezi gibi anestezi yöntemleri ile yapılabilir. Ameliyat diz önünden açılacak olan bir kesiden yapılmaktadır. En çok merak edilen sorulardan biri de ameliyatın ne kadar sürdüğüdür" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Akdağcık, ameliyat süresi hakkında ise, "Hastadan hastaya değişmekle birlikte ameliyat birkaç saat sürebiliyor" dedi. Hastaların iyileşme süreciyle ilgili de hastaların aynı gün ya da ertesi gün destekler yardımıyla ayağa kalkabileceklerini ifade etti. Ameliyattan birkaç hafta sonra ise tamamen desteksiz yürüyebileceklerini de sözlerine ekledi.

DİZLER FAZLA AÇI YAPARSA ŞİKAYET TEKRARLAYABİLİR

Hastaları ameliyattan sonra aynı gün içerisinde ya da ertesi gün ayağa kalkabileceğini söyleyen Op. Dr. Akdağcık, hastaların bir ya da iki hafta destekli gezdikten sonra ise gündelik hayatlarına devam edebileceklerini belirtti. Op. Dr. Akdağcık, "Hastalık döneminde oluşan ağrının ve hareket kısıtlılığının azalması sonucunda bireyler yürüyüş ve koşu gibi egzersizlerini yapabilmektedir. Fakat çok fazla dizlerin üzerinde oturmak, alaturka tuvalet kullanmak protezin ömrünü kısaltabilir. Dizlerin fazla açı yapacağı aktivitelerde bulunmak şikayetleri tekrardan gündeme getirebilir" diye konuştu.

AMELİYATTAN SONRA BUNLARI YAPMAYIN

Bireylerin bu tarz şikayetleri tekrar yaşamaması için Op. Dr. Akdağcık bazı önerilerde bulundu:

"İdeal kilonun korunması, düzenli egzersiz yapılması ve doktor kontrollerinin zamanında yapılması bunlardan bazıları. Oluşabilecek ateş, kızarıklık, bacakta şişlik, şiddetli ağrı gibi komplikasyonların görülmesi durumunda ise hemen doktora başvurulması gerekir."

"Uygulanan diz protezi ameliyatının başarı oranı çok yüksektir. Hastaların büyük oranda ağrıları azalmaktadır" diyen Op. Dr. Akdağcık, merdiven çıkma ve yürüyüş gibi aktivitelerin rahat bir şekilde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Ameliyattan sonra hastaların da kilolarına dikkat etmeleri, hareket ederken kendilerini zorlamamaları gerektiğini ifade eden Op. Dr. Akdağcık, protezin sağlığı açısından bu önemli noktalara dikkat edilmesi halinde sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam edebileceklerini belirtti.


Diz protezi hareket kısıtlılığı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor

Medicana Bahçelievler Hastanesi, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Diz protezi hareket kısıtlılığı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Diz protezi hareket kısıtlılığı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor" - Son Dakika
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