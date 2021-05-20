Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor - Son Dakika

Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor

20.05.2021 10:10
Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Diz ve omuz ağrıları, eklem kireçlenmesi, ayak bileği burkulmaları, çapraz bağ yaralanmaları gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP yöntemi uygulanıyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Diz ve omuz ağrıları, eklem kireçlenmesi, ayak bileği burkulmaları, çapraz bağ yaralanmaları gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP yöntemi uygulanıyor. Kişinin kendi kanının kullanıldığı bu teknikte vücuda herhangi bir yabancı madde ya da ilaç verilmeden dokularda iyileşme sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Özcan, PRP tedavisinin Fizik Tedavi alanında kullanımı hakkında bilgi verdi.

Kas-iskelet sistemi yaralanmaları ve hastalıklarının iyileşmesinde kullanılan bu tedaviyle omuz ağrıları, ön çapraz bağ yaralanmaları, eklem kireçlenmesi, ayak bileği burkulmaları gibi birçok rahatsızlığın tedavi edilebildiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Diz kireçlenmesi olan hastalar hekime sıklıkla özellikle merdiven inip çıkmayla artan diz ağrısı, tutukluk, şişlik, fonksiyon kaybı, hareket kısıtlılığı, kas güçsüzlüğü ve yürüme bozukluğu gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor. Günlük aktivitelerdeki zorlamalar dizde ağrıya neden olabiliyor. Ağrıyı tetikleyen nedenlere bakarsak, çoğunlukla altta yatan nedenler dizin eklem içi ve çevresindeki yapılarda meydana gelen yıpranma ve incinmeler olup, yürüme, ayakta durma ve merdiven inip çıkma gibi günlük aktivitelerle ağrı tetiklenir.

Koşu, atlama veya hızlı dönmeyi içeren sporlarla uğraşanların da diz ağrısı problemi yaşama olasılığı yüksektir. Diz ağrısının en sık nedenleri osteoartrit (kireçlenme), menisküs ve çapraz bağlarda yıpranma ve yırtıklar, tendonlarda yaralanma ve iltihaplanma olarak sayılabilir. Mekanik nedenlerin yanı sıra iltihaplı romatizmal hastalıklar da diz ağrısına sebep olabilir. Uygun olarak tedavi edilmezlerse diz ekleminde geri dönüşsüz hasara yol açabilir."

"İdeal vücut ağırlığında olmak, eklem yapılarını korumak ve şikayetleri iyileştirmek için kritik öneme sahip"

Özcan, PRP tedavisinin kullanım alanları hakkında da bilgi verdi.

Yaş ilerledikçe halk arasında diz kireçlenmesi olarak bilinen diz osteoartritinin yaygınlaştığının altını çizen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Hareketsiz yaşam koşulları, aşırı kilo, kalıtımsal faktörler, ekleme yönelik travma ve iltihaplı romatizma öyküsü, mesleki ya da alışkanlık olarak eklemleri aşırı ve uzun süre zorlama gibi durumlarda kireçlenme ve diz ağrısı gelişim riski artar. İdeal vücut ağırlığında olmak, eklem yapılarını korumak ve şikayetleri iyileştirmek için kritik öneme sahiptir.

Tedavinin ve korunmanın bir parçası olarak hastalara düzenli egzersiz önerilmelidir. Düşük-orta şiddette yürüyüş, sabit bisiklet, yüzme gibi aerobik egzersizler, kas kuvvetlendirme egzersizleri, diz kısıtlılığını önlemek için hamstring kaslarını germe veya esneklik egzersizleri yapılmalıdır."

Diz ağrısı nedenlerinin erken dönemlerde daha kolay tedavi edildiğini ifade eden Özcan, diz ağrısının dikkate alınması uyarısında bulundu.

Özcan, "Bir ağrı kesici ile geçirmeye çalışmayın. Çünkü ilerleyen dönemlerde dizdeki hasar arttığından tedavilere yanıt azalıyor. Ağrısı şiddetli olan ve ameliyat dışı yöntemlere cevap vermeyen, dizde belirgin kısıtlılık ve yürüme güçlüğü gelişen hastalara ise cerrahi tedaviler öneriliyor." ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon, Sezgin Özcan, Üniversite, İskelet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor - Son Dakika Ekonomi


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