Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dizdar: 'Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak' - Son Dakika Ekonomi

Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak"

6 saat önce

Mobilya sektöründe yapılan KDV indirimini değerlendiren TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, bu indirimden özellikle de Bursa'nın çok faydalanacağını söyledi.

Dizdar:

Mobilya sektöründe yapılan KDV indirimini değerlendiren TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, bu indirimden özellikle de Bursa'nın çok faydalanacağını söyledi.


Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, mobilyada yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 8'e düşmesini değerlendirdi. Hükumetin yeni yıla müjdeyle başladığını dile getiren Başkan Dizdar, "Ekonomide yaşanan kürsel daralma maalesef Türkiye'de de hissediliyordu. Bu daralmanın önüne geçmek ve işletmeleri ayakta tutmak için zaman zaman ekonomiye can suyu vermek lazım. Özellikle sektörlerin önünü açmak için bu gibi hamlelerin gerekliliğini her platformda ifade ettik. Dolayısıyla mobilya sektöründe yaşanan kış mevsimi durgunluğunu hafifletecek olan bu adım, insanların alışverişe yönelebileceği bir dönem haline geliyor" dedi.


KDV'deki indirimden özellikle Bursa'nın çok faydalanacağını belirten Dizdar, "Bursa ekonomisinin lokomotifi olan mobilya sektörünün gelişmesi diğer iş kollarının da gelişmesi anlamına geliyor. Mobilyanın başkenti konumunda bulunan Bursa'nın adına bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yıl müjdesi gibi gelen bu açıklamaların, yeni sezon hazırlıkları gerçekleştiren mobilyacılarımıza moral ve motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Alınan kararların tüm mobilya sektörüne hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Murat Erat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme Yerli otomobilin üretim alanında inceleme yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:27 AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, iş adamlarıyla buluştu - Son Dakika Ekonomi
21:40 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:34 Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
20:56 Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti - Son Dakika Ekonomi
20:39 ABD'nin Irak'taki askeri üssüne füze saldırısı - Son Dakika Ekonomi
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika Ekonomi
16:05 Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 23:14:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]