Son Dakika Haberleri: Dizel Araçlar Berlin Sokaklarından Çekiliyor
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Dizel Araçlar Berlin Sokaklarından Çekiliyor

21 dakika önce

Almanya'nın birçok büyük kenti gibi dizel araçlar birkaç ay içinde Berlin sokaklarından çekilecek.

Almanya'nın birçok büyük kenti gibi dizel araçlar birkaç ay içinde Berlin sokaklarından çekilecek. Aslında çevreyi koruma amaçlı alınan bu önlem, Alman ekonomisine kısa ve orta vadede zarar verecek gibi görünüyor
Dizel Araçlar Berlin Sokaklarından Çekiliyor
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:01 
Almanya, Berlin, Güncel
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