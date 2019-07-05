Dizel Araçlar Berlin Sokaklarından Çekiliyor
21 dakika önce
Almanya'nın birçok büyük kenti gibi dizel araçlar birkaç ay içinde Berlin sokaklarından çekilecek.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:01
'nın birçok büyük kenti gibi dizel araçlar birkaç ay içinde Berlin
sokaklarından çekilecek. Aslında çevreyi koruma amaçlı alınan bu önlem, Alman ekonomisine kısa ve orta vadede zarar verecek gibi görünüyor
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