Dizel araçların masrafından kaçan vatandaş benzin ve LPG'li araçlara yöneldi
DİYARBAKIR - Son dönemlerde artan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini LPG'ye yönlendirdi. Vatandaşlar araçlarına, litre fiyatı benzin ve motorine göre daha uygun olan LPG taktırmaya başladı.
Litre fiyatının farkı ve araçlarda çıkardığı ağır masraflardan dolayı benzinli ve dizel araç kullanan araç sürücüleri, alternatif yakıt tüketimlerine yöneldi. Litre fiyatı benzin ve motorinin neredeyse yarısı kadar olan LPG, araç sahiplerinin ilk tercihi oldu. Özellikle çıkardığı masraf nedeni ile dizel araçlarını satmaya başlayan vatandaşlar, aldıkları benzinli araçlarına LPG taktırmaya başladı. Benzinli araçlarına LPG taktıran vatandaşlar, yakıttan tasarruf edip çevre kirliliğinin de önüne geçiyor. Diyarbakır
'ın Yenişehir
İlçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesinde LPG ustası olan Bilal Dumlupınar
, dizel araçlarının oluşturduğu ağır masraflar ve fiyat fakından dolayı vatandaşların araçlarını satmaya başladığını söyledi. Araçlarını satan vatandaşların benzin, hibrit ve LPG seçeneklerine yönlendiğini belirten Dumlupınar, çevre kirliliğine de neden olan dizel araçların dünyanın bazı bölgelerinde yasaklandığını ifade etti. Vatandaşların benzin, hibrit ve LPG'ye yönelmesiyle, kendilerinin de yoğun bir iş temposuna girdiğini kaydeden Dumlupınar, "Fiyat farkı nedeni ile vatandaşlar farklı yakıt tüketimleri arayışına girdi. Dünyanın birçok ülkesinde dizel araçlar çevre kirliliği oluşturduğu için kaldırılıyor, bazı otomobil firmaları da dizel motor araçları üretmeme kararı aldı. Bu durumda vatandaşlar benzin ve LPG'ye yöneliyor" dedi.
Aracını bakıma getiren benzin ve LPG'li araç kullanıcısı Abdullah Özdel, dizel araçların çevreye etkisinin olumsuz olduğunu ayrıca diğer araçlara göre daha fazla masraflı olduğunu söyledi. Özdel, "Dizel araçlarda genelde atmosfere salınan kötü gazlardan dolayı ciddi bir etki oluşturuyor. Şu anda en uygun olarak az karbondioksit salınımından dolayı LPG'li araçlar çevreye daha uygun. Dizel araçlarda masraf olayında çok ağır faturalanıyor, benzin ile LPG'li araçlar ise dizel araçlar gibi masraflı olmuyor. Zaten LPG diğer akaryakıt türlerine göre çok daha uygun. İnsanların LPG'ye daha fazla yöneleceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.