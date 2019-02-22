Son Dakika Haberleri: "Dizel devri kapanıyor"

"Dizel devri kapanıyor"

53 dakika önce

Akaryakıt zamları dizel araçların avantajını ortadan kaldırırken, benzinin yaklaşık yarı fiyatındaki LPG en ekonomik çözüm olarak öne çıkıyor.

Akaryakıt zamları dizel araçların avantajını ortadan kaldırırken, benzinin yaklaşık yarı fiyatındaki LPG en ekonomik çözüm olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:35 

Ekonomi
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