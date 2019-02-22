"Dizel devri kapanıyor"
53 dakika önce
Akaryakıt zamları dizel araçların avantajını ortadan kaldırırken, benzinin yaklaşık yarı fiyatındaki LPG en ekonomik çözüm olarak öne çıkıyor.
Akaryakıt zamları dizel araçların avantajını ortadan kaldırırken, benzinin yaklaşık yarı fiyatındaki LPG en ekonomik çözüm olarak öne çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:35
Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor
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