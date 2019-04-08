Son Dakika Haberleri: Dizel Yasağında Çıta Yükseldi: Benzinliler de Yasaklansın!

Dizel Yasağında Çıta Yükseldi: Benzinliler de Yasaklansın!

1 saat önce

YEŞİLLER Partisi Federal Meclis Grup Eşbaşkanı Anton Hofreiter, dizel ve benzinli araçların üretiminin durdurulmasını, trafiğe çıkmalarına da izin verilmemesini önerdi.

Dizel Yasağında Çıta Yükseldi: Benzinliler de Yasaklansın!, System.String[]
YEŞİLLER Partisi Federal Meclis Grup Eşbaşkanı Anton Hofreiter, dizel ve benzinli araçların üretiminin durdurulmasını, trafiğe çıkmalarına da izin verilmemesini önerdi. Hofreiter, 2030 yılından itibaren sadece elektrikle çalışan motorlu araçların trafiğe çıkmasına izin verilmesini istedi. Yeşiller, öneriyle elektrikli araçların teşvik edilmesini hedefliyor ancak önerinin hayata geçirilmesi durumunda büyük oranda iş kaybının yaşanacağı tahmin ediliyor. Almanya'da 800 bin çalışanın bulunduğu sektörde on binlerce kişi işini kaybetmekle karşı karşıya kalabilecek.

SPD KARŞI ÇIKIYOR

Yeşiller'in önerisine ilk tepki SPD geldi. SPD Federal Meclis Grup Başkanvekili Sören Bartol, yeni yasaklara gerek olmadığını söyledi. Alman Otomobil Endüstri Birliği Başkanı Bernhard Matters ise tartışmaları çok erken bulduğunu belirterek "Yasak tarihinin belirlenmesi otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil üretimi için gerekli mali gücü kaybetmesine yol açacaktır" dedi. Yeşiller'in önerdiği dizel ve benzinle çalışan otomobillerin üretiminin durdurulmasına ilişkin bazı Avrupa ülkeleri kararlar almıştı. Norveç 2025, Danimarka 2030, Fransa ise 2040 yılından itibaren dizel ve benzinli araçların trafiğe çıkmasına izin vermeyecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:21 

Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor YSK, HDP'nin Muş Başvurusunu Kabul Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:34:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dizel Yasağında Çıta Yükseldi: Benzinliler de Yasaklansın!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]