Dizel Yasağında Çıta Yükseldi: Benzinliler de Yasaklansın!
1 saat önce
YEŞİLLER Partisi Federal Meclis Grup Eşbaşkanı Anton Hofreiter, dizel ve benzinli araçların üretiminin durdurulmasını, trafiğe çıkmalarına da izin verilmemesini önerdi.
YEŞİLLER Partisi Federal Meclis Grup Eşbaşkanı Anton Hofreiter, dizel ve benzinli araçların üretiminin durdurulmasını, trafiğe çıkmalarına da izin verilmemesini önerdi. Hofreiter, 2030 yılından itibaren sadece elektrikle çalışan motorlu araçların trafiğe çıkmasına izin verilmesini istedi. Yeşiller, öneriyle elektrikli araçların teşvik edilmesini hedefliyor ancak önerinin hayata geçirilmesi durumunda büyük oranda iş kaybının yaşanacağı tahmin ediliyor. Almanya
'da 800 bin çalışanın bulunduğu sektörde on binlerce kişi işini kaybetmekle karşı karşıya kalabilecek.
SPD KARŞI ÇIKIYOR
Yeşiller'in önerisine ilk tepki SPD geldi. SPD Federal Meclis Grup Başkanvekili Sören Bartol, yeni yasaklara gerek olmadığını söyledi. Alman Otomobil Endüstri Birliği Başkanı Bernhard Matters ise tartışmaları çok erken bulduğunu belirterek "Yasak tarihinin belirlenmesi otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil üretimi için gerekli mali gücü kaybetmesine yol açacaktır" dedi. Yeşiller'in önerdiği dizel ve benzinle çalışan otomobillerin üretiminin durdurulmasına ilişkin bazı Avrupa
ülkeleri kararlar almıştı. Norveç
2025, Danimarka
2030, Fransa
ise 2040 yılından itibaren dizel ve benzinli araçların trafiğe çıkmasına izin vermeyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:21
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