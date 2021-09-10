Üye Girişi
Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori - Son Dakika

Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori

10.09.2021 13:48
Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori, System.String[]

Yüzyıllardır gökyüzünü teleskoplarla inceleyen insanoğlu uzaya uydularla dolaylı olarak çıktığı günden bu yana geçen (Sputnik 1-1957), çok değil, 64 yıldan bu yana evrenin keşfinde bayağı yol aldı.

Yüzyıllardır gökyüzünü teleskoplarla inceleyen insanoğlu uzaya uydularla dolaylı olarak çıktığı günden bu yana geçen (Sputnik 1-1957), çok değil, 64 yıldan bu yana evrenin keşfinde bayağı yol aldı. Büyük Patlama'nın (Big Bang) bilimsel keşfinden bu yana bilim insanları yepyeni bir konuya kafa yoruyor: Evren neden böyle? Bu nasıl bir evren? Evren sonsuz mu, yoksa bir şey ya da şeylerin bir parçası mı? Evren tek mi, paralel evrenler var mı?

Bilim insanları kainatı anlatabilmek için birçok yol denediler ve her seferinde kulağa birbirinden daha uçuk gelen fikirler çıkardılar. Uzun yıllardır evren ve geleceğine dair açıklama yapmaya uğraşan her bilim insanı birbirinden ilginç fikirler ortaya attı.

Teori listesinin başında 'Braneworld' (Membran Dünyası) var, ve ardından bu brane'nin başka bir brane ile çarpışması sonucu ortaya çıkacak, tamamen farklı bir evrenden bahseden 'Big Splat.' (Büyük Şapırtı) Brane nedir peki? Okumaya devam edelim.

Braneworld

Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori
Braneworld illustrasyonu.

Evren üç boyutludur ve üç dikey yönden giriş yapılabilir. Bazı teorilere göre de direkt olarak algılanamayan, başka bir dikey yön içinde uzaysal bir boyut daha mevcut.

Bu yüksek boyutsal uzaya 'the bulk' (Yığın) diyorlar. İçinde bulunduğumuz evren üç boyutlu bir membran- ya da 'brane'- ve bu 'bulk' içinde yüzer halde bulunuyor.

Görsele bakmanızı tavsiye ederiz.

Biraz karmaşık gibi gelse de aslında 'braneworld' çizimi bir sürü fizik problemi çözebiliyor. Örneğin Harvard ve Maryland Üniversiteleri'nde görevli iki teorik fizikçisi bizimkine paralel başka branelerin varlığını öne sürerek, atomaltı kuvvetlerde bir asimetriyi açıklayan bir braneworld versiyonunu ileri sürdüler.

Ancak bir teori için zaten bildiğimiz gerçekleri açıklamak yeterli değil: Deneysel olarak test edilebilir yeni tahminler yürütülmesi gerekiyor. Yani Randall-Sundrum modeli için bahsedilen testlere bakarsak, bir brane'i bir diğerine bağlayan kara deliklerin yaydığı yerçekimsel dalgaları ölçmekten bahsediyoruz ve bu testlerden sadece biri.

    The Big Splat (Büyük Şapırtı)

    Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori
    Big Splat illustrasyonu.

    Uzak gelecekte galaksiler birbirinden o kadar uzaklaşacak ki, birinden diğerine ışık ulaşması imkansız hale gelecek. Yıldızlar yaşlanıp ölmeye devam ettikçe, bir gün gelecek ki hiç ışık, hatta ısı, bile kalmayacak. Evren boş, karanlık ve soğuk bir boşluk olacak. Her şeyin sonu gibi evet ancak yeni bir teoriye göre bu sonsuz tekrar eden bir döngü içindeki bir sonraki yeni evrenin başlangıcı anlamına geliyor.

    HOLOGRAM MI... PLAZMA MI... YOKSA...

    Braneworld teorisini hatırlarsanız, bir soğuk ve boş brane başka bir brane ile çarpışınca sonuç bunu veriyor: Yeterli zaman içinde kaçınılmaz bir sonuç. Kozmolog Neil Turok ve Paul Steinhardt bu tür bir çarpışmanın tastamam ve yepyeni bir evren yaratmak için yeterli enerji üreteceğine inanıyorlar. Adını da 'ekpyrotic teori' koymuşlar. Michio Kaku daha etkili bir isim bulmuş ve adını 'Big Splat' olarak düzeltmiş.

      Plazma Dolu Evren

      Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori
      Plazma dolu evren...

      Büyük Patlama teorisi birçok bilim adamının favorisi olmaya devam ediyor, iki anahtar gözlem de buna destek veriyor- evrenin genişlemesi ve CMB kozmik mikrodalga arkaplan.

      Büyük Patlama'nın hemen ardından evren çok daha sıcak ve küçüktü. Bu aşırı sıcak dönemin sonunu uzayın tamamını dolduran bir radyasyon denizi formunda görüyoruz. Evrenin milyarlarca yıl süren genişlemesi sayesinde radyasyon da 270 dereceye düştü ancak o kadar soğumasına rağmen hala radyo teleskoplarıyla algılanabiliyor.

      CMB ne yönden bakılırsa bakılsın hep aynı görünüyor, evren hep şu anki oranda genişlediyse buna açıklık getirmek zorlaşıyor. Birçok bilim insanı Büyük Patlama'dan saniyeden kısa bir zaman dilimi sonra kısa bir şişme döneminden geçtiğini ve birden atomaltı ölçeğinde bir boyuttan birkaç ışık yılına yükseldiğine inanıyorlar.

        Holografik Evren

        Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori
        Holografik evren.

        Bir güvenlik hologramı düşünün. Yani iki boyutlu bir nesne üçboyutlu bir resim kodluyor.  Bu teoriye göre üç boyutlu evren iki boyutlu sınırında kodlanıyor olabilir.

        Kulağa bir simülasyon içinde yaşamak kadar ilginç gelmeyebilir ancak bilimsel olarak test edilebilir bir teori olması bu teoriyi diğerlerine göre daha avantajlı kılıyor!

          Durgun Durum Evreni

          Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori
          Durgun durum evreni.

          NASA'ya göre Büyük Patlama evrenin nasıl oluştuğuna dair yapılmış en iyi tahmin. Geçmişte çok daha yoğundu ve gelecekte yoğunluğu azalacak.  Bu durumdan memnun olmayan bazı bilim insanları her ne kadar genişleyen bir evren de olsa, yoğunluğu sabitlemek için bir fikir öne sürdüler.

          Ancak CMB bulununca bu model birden gözden düştü çünkü bu modele göre her bir milyon yıl için metreküp başına üç hidrojen atomu oranında sürekli madde üretmeyi içeren bir çözünme olduğu varsayıldı.

          Bunun ispatı elbette kolay değil ve CMB ile de açıklanabilir bir bağlantısı yok.

          DİZİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ YAKINDA…

Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori

Büyük Patlama, Radyasyon, Big Bang, Evren, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi 15:12 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi 15:07 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu 14:49 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı 14:27 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi 14:13 Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 13:52 Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

Son Dakika Haberleri
15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var
15:12 Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
15:11 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi
15:06 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi
14:53 Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
14:48 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
14:44 Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları
14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi
14:34 Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak
14:26 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var         
15:25
Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir         
14:54
Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları         
14:44
Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi         
14:29
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi         
14:08
2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 15:31:58. #1.11#
SON DAKİKA: Dizi – 1: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement