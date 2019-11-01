Son Dakika Haberleri: Dizi ekibi OTSO'da
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Dizi ekibi OTSO'da

7 saat önce

Çekimleri Ordu'da gerçekleşen ve ulusal bir kanalda yayınlanan dizinin prodüksiyon ekibi ve oyuncusu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanlığını ziyaret etti.

Dizi ekibi OTSO'da, System.String[]

Çekimleri Ordu'da gerçekleşen ve ulusal bir kanalda yayınlanan dizinin prodüksiyon ekibi ve oyuncusu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanlığını ziyaret etti.


Çekimleri Ordu'nun çeşitli bölgelerinde devam eden, ağırlıklı olarak ise Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nın gösterildiği dizinin yapımcı firma genel müdürü ve prodüksiyon ekibi, OTSO Başkanı Servet Şahin'i ziyaret etti.


OTSO Başkanı Servet Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ekibe teşekkür etti. Dizi çekimlerinin Ordu'nun tanıtımında büyük bir etken olduğuna değinen Başkan Şahin, ellerinden geldiği kadar destek verebileceklerini ifade etti. Karadeniz'in en güzel illerinden birinin Ordu olduğunu aktaran Başkan Servet Şahin, Orduluların da diziyi sevdiklerini sözlerine ekledi.


Bir film şirketinin Genel Koordinatörü Akın Topuz ise ekip olarak burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, Ordu'da çok iyi karşılandıklarını ifade etti. Topuz, "Bizler bilerek ve isteyerek geldik buralara, insanlar Ordu'nun doğal güzelliklerini görsün diye. Diğer şehirlerde çektiğimiz ve halen devam eden filmlerimiz de var ama buradaki ilgiden çok memnunuz. Biz burada iş çekmekten mutluyuz, inşallah Ordu'ya da katkımız olur" ifadelerine yer verdi.


Diğer yetkililerin ve dizide oyuncu Toygan Avanoğlu'nun da katıldığı ziyarette, dizinin çekimleri ve gerçekleşecek olan projeler hakkında bilgi paylaşımda da bulunuldu, ayrıca ekibe çeşitli hediyeler takdim edildi. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
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