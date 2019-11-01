Son Dakika Haberleri: Dizi ekibinden OTSO'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Dizi ekibinden OTSO'ya ziyaret

Dizi ekibinden OTSO'ya ziyaret

6 saat önce

Ordu'da çekilen ve ulusal bir kanalda yayınlanan dizinin prodüksiyon ekibi ve oyuncuları, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (OTSO) ziyaret etti.

Dizi ekibinden OTSO'ya ziyaret, System.String[]

Ordu'da çekilen ve ulusal bir kanalda yayınlanan dizinin prodüksiyon ekibi ve oyuncuları, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (OTSO) ziyaret etti.

OTSO Başkanı Servet Şahin, odanın toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dizinin Ordu'nun tanıtımına katkı sağladığını belirten Şahin, bu nedenle de dizi ekibine teşekkür etti.

Şahin, oda olarak gereken destekleri vermeye de hazır olduklarını ifade etti.

Film şirketinin genel koordinatörü Akın Kopuz ise ekip olarak burada olmaktan mutlu olduklarını ve çok iyi karşılandıklarını aktardı.

Kopuz, bilerek ve isteyerek Ordu'ya geldiklerini anlatarak, "İnsanlar Ordu'nun doğal güzelliklerini görsün diye geldik. Diğer şehirlerde çektiğimiz ve halen devam eden filmlerimiz de var ama buradaki ilgiden çok memnunuz. Biz burada iş çekmekten mutluyuz. İnşallah Ordu'ya da katkımız olur." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dizi ekibinden OTSO'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]