Dizi ekibinden OTSO'ya ziyaret

Ordu'da çekilen ve ulusal bir kanalda yayınlanan dizinin prodüksiyon ekibi ve oyuncuları, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (OTSO) ziyaret etti.

OTSO Başkanı Servet Şahin, odanın toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dizinin Ordu'nun tanıtımına katkı sağladığını belirten Şahin, bu nedenle de dizi ekibine teşekkür etti.

Şahin, oda olarak gereken destekleri vermeye de hazır olduklarını ifade etti.

Film şirketinin genel koordinatörü Akın Kopuz ise ekip olarak burada olmaktan mutlu olduklarını ve çok iyi karşılandıklarını aktardı.

Kopuz, bilerek ve isteyerek Ordu'ya geldiklerini anlatarak, "İnsanlar Ordu'nun doğal güzelliklerini görsün diye geldik. Diğer şehirlerde çektiğimiz ve halen devam eden filmlerimiz de var ama buradaki ilgiden çok memnunuz. Biz burada iş çekmekten mutluyuz. İnşallah Ordu'ya da katkımız olur." dedi.