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Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi - Son Dakika

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi

10.06.2021 18:19
Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi, System.String[]

Gökçeada'da nikah masasına oturan çifti, yakın dostları yalnız bırakmadı.

Gökçeada'da nikah masasına oturan çifti, yakın dostları yalnız bırakmadı. (Tv100)

BEN ÇOK RAHAT EDİYORUM

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve verdikleri bir röportajda duygularını dile getirmişti. Erdinç Gülener, "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz."

Günümüz şartlarında 'bir deli sevda' yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, "Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hala delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum." derken Deniz Uğur ise, "Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih." yanıtını vermişti.

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi
Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi
Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi
Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi
Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi

Bir Deli Sevda, Erdinç Gülener, Deniz Uğur, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi - Son Dakika Magazin


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