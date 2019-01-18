Dizi Film Uygulamalarında Alt Yazı Sorununun Çözümü (Teatv Terrarium Morpheus Vs)
19 dakika önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Dizi Film Uygulamalarında Alt yazı Sorununun Çözümünü anlatacağım. (TeaTv Terrarium Morpheus vs) . Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Dizi Film Uygulamalarında Alt yazı Sorununun Çözümünü anlatacağım. (TeaTv Terrarium Morpheus vs) . Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:59 Kaynak: Youtube
TBMM Genel Kurulu'nda Dizi ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi Kanunu Kabul Edildi
Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu
Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi
Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır