Dizi Film ve Yabancı Filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Desteğinden Yararlanabilmesinin...
10 saat önce
Dizi film ve yabancı filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinden yararlanabilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Dizi film ve yabancı filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinden yararlanabilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:15 Kaynak: AA
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