Son Dakika Haberleri: Dizi Film ve Yabancı Filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Desteğinden Yararlanabilmesinin...

Dizi Film ve Yabancı Filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Desteğinden Yararlanabilmesinin...

10 saat önce

Dizi film ve yabancı filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinden yararlanabilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Dizi Film ve Yabancı Filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Desteğinden Yararlanabilmesinin..., System.String[]
Dizi film ve yabancı filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinden yararlanabilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:15 Kaynak: AA

Politika
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