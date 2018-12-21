Dizi Film ve Yabancı Filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Desteğinden Yararlanabilmesinin...

Dizi film ve yabancı filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinden yararlanabilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Dizi film ve yabancı filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinden yararlanabilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

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