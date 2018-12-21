Dizi filmlere de destek geliyor

Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Bahçeli Görüşmesi Sonrası Yıldırım'dan İlk Açıklama: İlla ki Bir Sebep Olması mı Gerekir, Görüş Alışverişinde Bulunduk