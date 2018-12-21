Son Dakika Haberleri: Dizi filmlere de destek geliyor

Dizi filmlere de destek geliyor

7 saat önce

Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Dizi filmlere de destek geliyor, System.String[]
Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:28 

Ekonomi
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