Dizi filmlere de destek geliyor
7 saat önce
Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:28
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