Dizi gibi klip çekti
16.11.2020 23:04
Grand Müziğin yapımcısı Hayrettin Güneş, aynı zamanda yönetmenliğini de kendisinin üstlendiği dört bölümden oluşacak bir dizi kliple dünyada bir ilke imza attı. Şarkıcısı Mustafa Yılmaz'ın sanatçı Doğuş imzalı "Sorun Yok" isimli şarkısını Almanya'da kliplendiren Güneş, 100 kişilik bir ekiple, içinde milyonluk lüks arabaların da yer aldığı bir çalışmaya imza attı. Daha önce hiç bir yapımcı ve sanatçının yapamadığını yaparak farklı şarkıları dört bölümden oluşacak dizi tadında kliplendirerek dünya müzik sektöründe bir ilke imza attı. Her bölümü dizi maliyetinde olan kliplerin her birinin konusu ise gerçek hayattan bir hikayeyi ele alıyor.
Grand Müzik imzasıyla dört bölümden oluşacak dizi tadında ki kliplerin ilk bölümü tüm dijital platformlardan müzik severlerin beğenisine sunuldu. Şarkı ve klip büyük ilgi görürken yapımcı Hayrettin Güneş, "Uzun zamandır aklımda böyle bir proje vardı. Dünyada yapılmamış bir işe imza attık. Ama en önemlisi Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerinde kadına ne yazık ki şiddet ön planda. Bende bir Türk müzik yapımcısı olarak hem buna dikkat çekmek istedim hemde yaptığımız işle dünyada bir ilke imza attım. Bu çalışmanın başarısını ise gelirini yardıma muhtaç kadınlarımıza yollayıp katkıda bulunarak taçlandırmak istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızı da Grand Müzik ailesi olarak büyük bir titizlikle yürüteceğiz." dedi
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