Dizi gibi klip çekti

Grand Müzik imzasıyla dört bölümden oluşacak dizi tadında ki kliplerin ilk bölümü tüm dijital platformlardan müzik severlerin beğenisine sunuldu. Şarkı ve klip büyük ilgi görürken yapımcı Hayrettin Güneş, "Uzun zamandır aklımda böyle bir proje vardı. Dünyada yapılmamış bir işe imza attık. Ama en önemlisi Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerinde kadına ne yazık ki şiddet ön planda. Bende bir Türk müzik yapımcısı olarak hem buna dikkat çekmek istedim hemde yaptığımız işle dünyada bir ilke imza attım. Bu çalışmanın başarısını ise gelirini yardıma muhtaç kadınlarımıza yollayıp katkıda bulunarak taçlandırmak istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızı da Grand Müzik ailesi olarak büyük bir titizlikle yürüteceğiz." dedi



