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DİZİ OYUNCULARINA SALDIRI DAVASI; OKTAY KAYNARCA DA ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika

DİZİ OYUNCULARINA SALDIRI DAVASI; OKTAY KAYNARCA DA ŞİKAYETÇİ OLDU

26.11.2021 12:21

'EŞKİYA Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan 8 sanığın davasında, dizi oyuncularının celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı.

'EŞKİYA Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan 8 sanığın davasında, dizi oyuncularının celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın 2 sanığın kendisine ve mesai arkadaşlarına hakaret ve tehditler savurduğunu söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık tutuksuz sanık Can Cem İyidoğan katıldı. Duruşmada müşteki avukatı Betül Ayfer Şeker hazır bulundu. Hakim önceki celsede haklarında zorla getirme kararı çıkarılan müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan, Gülcan Sarı ve Tevfik Erman Kutlu'nun celse arasında ifade verdiğini söyledi.

TEMKİNLİ DAVRANIP OLAYI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTIM

Ara celsede beyanı alınan müşteki Oktay Kaynarca'nın olay günü dizi çekimi için dizi ekibi ile otelde bulunduklarını belirterek, Ben başlangıçta lobi kısmında bulunuyordum. Yukarı katta arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine ben de üst kata çıktım. İsimlerini olay sebebi ile öğrendiğim Arif ve Şiar isimli şahısların alkollü oldukları için hakaret ve tehditler savurduğunu duydum. Yukarı çıktıktan sonra bu eylemlerini bana karşı da sürdürdüler. İlk etapta temkinli davranıp, olayı yatıştırmaya çalıştım. Bir sakinlik yakalandıktan sonra aşağı indim dediği öğrenildi.

SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM

İki kişinin aşağıya indiğini ve eylemlerine burada da devam ettiklerini söyleyen Kaynarca ifadesini şöyle sürdürdü İsmini zikrettiğim iki kişi dışındaki kişilerin bana ve arkadaşlarıma yönelik herhangi bir hakaret ve tehdidi olmamıştır. Yine bu iki sanığın 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçek hayatta yapıyoruz' cümlesini bizzat duydum. Olayın üzerinden zaman geçtiği için bu şahısların kullandığı sözleri ayrıntılı olarak hatırlamam mümkün değildir ancak daha önce verdiğim ifadelerde bu hususları ayrıntılı bir şekilde beyan etmiştim. Bu olaylar sırasında benim söz konusu şahsılara karşı herhangi bir hakaret ve tehdidim olmamıştır. Sadece polisin geldiğine dair bir takım beyanım olmuştur. Sanıklardan şikayetçiyim.

Celse arasında ifadeleri alınan diğer müştekiler Yunus Emre Yıldırımer, Tevfik Erman Kutlu, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı ve Berçin Aydoğan da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

TANIK DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen otel işletmecisi Abdullah Sürer ise bazı otel misafirlerinin dizi oyuncularına karşı saldırıda bulunduğunu gördüğünü belirterek Ancak ortalık fazla kalabalıktı. Kimin kime ne dediğini ne yaptığını aradan uzun zaman da geçtiği için şuan hatırlamam mümkün değildir. Sonrasında olaylar aşağıda devam etti. Orada da ortam çok kalabalıktı dedi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Maltepe'de 30 Kasım 2020'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri, oyuncularına hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen 8 sanık hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Hazırlanan iddianamede oyuncular Oktay Kaynarca, Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'in de 8 sanıktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

İddianamede sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'un 'Zincirleme şekilde hakaret', 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından toplamda 4 yıl 1 ay 22'şer günden 13 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanıklar Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Boğutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın da 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

DİZİ OYUNCULARINA SALDIRI DAVASI; OKTAY KAYNARCA DA ŞİKAYETÇİ OLDU
DİZİ OYUNCULARINA SALDIRI DAVASI; OKTAY KAYNARCA DA ŞİKAYETÇİ OLDU
DİZİ OYUNCULARINA SALDIRI DAVASI; OKTAY KAYNARCA DA ŞİKAYETÇİ OLDU
DİZİ OYUNCULARINA SALDIRI DAVASI; OKTAY KAYNARCA DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca, Aydoğan, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİZİ OYUNCULARINA SALDIRI DAVASI; OKTAY KAYNARCA DA ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİZİ OYUNCULARINA SALDIRI DAVASI; OKTAY KAYNARCA DA ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika
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