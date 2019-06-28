Son Dakika Haberleri: Dizi oyuncularına uyuşturucuya özendirmekten gözaltı
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Dizi oyuncularına uyuşturucuya özendirmekten gözaltı

47 dakika önce

Adana'da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 dizi oyuncusu serbest bırakıldı.

Dizi oyuncularına uyuşturucuya özendirmekten gözaltı, System.String[]
Adana'da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 dizi oyuncusu serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, kentte çekimleri yapılan ve internette yayınlanan bir dizide uyuşturucu kullanımıyla ilgili sahnenin suç unsuru oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ilgili sahnede rol alan oyuncular B.A. (19), F.S.K. (22) ve C.Y.T'yi (24) gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen oyuncular, suçlamaları kabul etmedi.
Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:24 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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