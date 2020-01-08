Dizi oyuncularından örnek davranış - Son Dakika

Kuzey Yıldızı Dizisi oyuncuları trafik kazası geçiren bir genci hastanede ziyaret ettiler.



Temmuz ayında yaşanan, çok sayıda ölü ve yaralıların bulunduğu bir trafik kazasının ardından ağır yaralı bir şekilde hastaneye getirilen Devran Arı, yaklaşık 6 aydır hastanede yoğun bakımında tedavi görüyordu. Hayatı tehlikeyi atlattıktan sonra tedavisine serviste devam edilen gencin hikayesini öğrenen dizi oyuncuları onu yalnız bırakmadı. Serviste yatan Devran'ın ziyaretine giden oyuncular ile aile arasında duygu dolu anlar yaşandı.



Baba Adem Arı, "Oğlum İtalya'da doğdu büyüdü. Profesyonel basketbolcuydu. Hedefleri, hayalleri vardı. Ancak başına talihsiz bir kaza geldi. Aynı kazada yeğenlerimi de kaybettim. Oğlum yaşam mücadelesini kazandı. Biz de onun daha iyi olması için emek veriyoruz. İtalya'dan Fatsa'ya yerleştik. Sürekli oğlumuzla beraberiz. Bu anı video olarak kaydediyorum ve Devran iyileştiğinde hepinizi ona tek tek anlatacağım" dedi. - ORDU