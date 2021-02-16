Dizi oyuncularının gerçek aşkları! - Son Dakika

Dizi oyuncularının gerçek aşkları!

16.02.2021 12:47
Dizi oyuncularının gerçek aşkları!, System.String[]

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım uzun zamandır ünlü şarkıcı Hadise ile sevgili. Bir dargın bir barışık çift pandemiden sonra nikah masasına oturacak.

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım uzun zamandır ünlü şarkıcı Hadise ile sevgili. Bir dargın bir barışık çift pandemiden sonra nikah masasına oturacak.

Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Nesrin Cavadzade aşkı dizi setinde bulan isimlerden ünlü oyuncu, meslektaşı Gökhan Alkan ile sevgili! Aileleri tanışan çift şu günlerde evlilik hazırlığı yapıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 'Faysal' karakterine hayat veren İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz yıl ekim ayında Hande Ünal ile nişanlandı. Çift pandemiden sonra nikah masasına oturacak.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... Kısa süre önce aşklarını ilan eden ikili aşklarını göz önünde yaşıyor.

Masumlar Aparmanı dizisiyle adından söz ettiren Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

'Terken Hatun' karakteriyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Alev Alev dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz iş insanı Alihan Aloğlu'yla birlikte. Çift ilişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Yıldız'ı Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evlidir. Mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

'Benim Adım Melek' dizisinin genç yıldızları Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç dizide olduğu gibi gerçekte de sevgilidir. Bu birliktelik en çok dizinin fanlarını mutlu etti.

Muzice doktorun 'Ali Vefası' Taner Ölmez oyuncu Ece Çeşmioğlu ile nişanlıdır. Ölmez, nişanlısına Brugge'da evlilik telifinde bulunmuştu.

Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile sevgili. Çift geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.

'Mehdi' karakteriyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde boy gösteren İbrahim Çelikkol, Mihre Çelikkol ile evlidir ve çiftin Ali adında bir oğlu vardır.

Çukur dizinin 'Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Sen Çal Kapımı dizisinin 'Selin'i Bilge Önal ile aşk yaşıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

Hekimoğlu'nun İpek'i Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli...

Akıncı dizisinde 'Beste' karakterine hayat veren Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evlidir. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisinde 'Kuzey' karakterine hayat veren İsmail Demirci de oyuncu Hande Soral ile evli.

'Gülben' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar, oyuncu Gürhan Altundaşar ile evli.

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal uzun süredir oyuncu Kıvanç Kılınç ile aşk yaşıyor.

Akıncı'nın 'Nergis'i Büşra Develi, Cem Aktay ile sevgilidir. Çift ilişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Esat' karakterini Uğur Uzunel oyuncu Beril Pozam ile sevgili...

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit oyuncu Fahriye Evcen ile evli. Çiftin Karan adında bir oğlu var.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 11 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikte...

Dizi oyuncularının gerçek aşkları!

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dizi oyuncularının gerçek aşkları! - Son Dakika Magazin


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