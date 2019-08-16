Son Dakika Haberleri: Dizi oyunculuğu ücretleri komik düzeyde
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Dizi oyunculuğu ücretleri komik düzeyde

52 dakika önce

Yapımcıların bölüm başı ücretleri düşündüklerinden dert yanan Albayrak, "Bu aralar dizi işleri biraz sıkıntılı, piyasadaki rakamlar komik düzeyde.

Dizi oyunculuğu ücretleri komik düzeyde, System.String[]
Yapımcıların bölüm başı ücretleri düşündüklerinden dert yanan Albayrak, "Bu aralar dizi işleri biraz sıkıntılı, piyasadaki rakamlar komik düzeyde. Oyunculuk kaşeleri üçte bir oranında düştü. Şimdi oynadığım rakamdan aşağı teklifi kabul edersem, 'O tekliften kabul etti öyle gitsin' oluyor. Ne oldu? 30 yılım çöpe gitmiş oldu. Ben hiç öyle söylendiği gibi bölüm başı 150 bin TL falan almadım ama tabii piyasada gerçekten o rakamları alan var, yok değil. Ancak süreler kısalırsa hak yerini bulur. Şimdilik ağırlıklı tiyatro ve sinema yapıyorum ama iyi fiyatlara, iyi iş gelirse yine dizi yaparım" şeklinde konuştu.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:52 
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