Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti - Son Dakika

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Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda düzensiz göçmenlere yardım etmesi EDİRNE - Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar yardımlarda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:01 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda düzensiz göçmenlere yardım etmesi EDİRNE - Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar yardımlarda bulunuyor.
Yardım getirenlerin arasında dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'de vardı. Astepe, düzensiz göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi ve mama yardımında bulundu.
Çocuklarla oyun da oynayan Astepe ile bazı göçmenler fotoğraf çektirdi.
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