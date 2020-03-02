Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti - Son Dakika

Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda düzensiz göçmenlere yardım etmesi EDİRNE - Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar yardımlarda bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda düzensiz göçmenlere yardım etmesi EDİRNE - Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar yardımlarda bulunuyor.

Yardım getirenlerin arasında dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'de vardı. Astepe, düzensiz göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi ve mama yardımında bulundu.

Çocuklarla oyun da oynayan Astepe ile bazı göçmenler fotoğraf çektirdi.

Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:01 Kaynak: AA
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