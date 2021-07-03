Dizi setinde başlayan aşk nikah masasına taşınıyor

Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; Demirci'nin Yağız'a evlilik teklifinde bulunduğu öğrenildi.

"HAYALLERİMİN ÖTESİNDE BİR EVLİLİK TEKLİFİYDİ"

Güzel oyuncunun yakın çevresine, "Gökberk ile ilişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi de hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi. Hiç bu kadar şaşıracağımı ve böyle bir sürpriz olacağını düşünmemiştim" dediği öğrenildi.

Yağız ve Demirci'nin evlilik için pandeminin bitmesini beklediği ifade edildi.

Gökberk Demirci'nin 'Yemin' dizisinin ilk sezonunda beraber kamera karşısına geçtiği sevgilisi Özge Yağız'la da Hindistan, İran ve Türkiye ortak yapımı bir filmde başrol oynaması için teklif aldığı ortaya çıktı.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın aynı filmde rol almaya sıcak baktığı konuşuluyor.