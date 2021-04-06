"Dizi ve filmlerin aranan atlısı" Janbi Ceylan ile atı "Kazbek"in iletişimi görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

"Dizi ve filmlerin aranan atlısı" Janbi Ceylan ile atı "Kazbek"in iletişimi görenleri şaşırtıyor

06.04.2021 11:05

TRT 1'de yayınlanan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde "Aydoğdu" karakterini canlandıran Janbi Ceylan, 7 yıl önce hipodromdan aldığı ve "Kazbek" adını verdiği safkan Arap atıyla adeta nefes kesen gösteriler yapıyor.

TRT 1'de yayınlanan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde "Aydoğdu" karakterini canlandıran Janbi Ceylan, 7 yıl önce hipodromdan aldığı ve "Kazbek" adını verdiği safkan Arap atıyla adeta nefes kesen gösteriler yapıyor.

Çocukluğundan itibaren atlara ilgi duyan, uzun yıllardır at eğitmenliği yapan 44 yaşındaki Janbi Ceylan, son yıllarda atlarıyla dizi ve film projelerinde görev alıyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nde de çeşitli gösteriler yapan Ceylan, son olarak TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu karakterini canlandırıyor.

Dizide iki atıyla yer alan Ceylan'ın üçüncü atı olan Kazbek ile arasında ise farklı bir gönül bağı bulunuyor. Koşuya uygun olmadığı için "ıskartaya" çıkarılan Kazbek'i yaklaşık 7 yıl önce hipodromdan satın alan Ceylan, 9 yaşındaki atıyla Türkiye'nin dört bir yanında gösteriler yapıyor.

Kazbek, sahibi Ceylan'ın sadece bir el işareti veya sesli komutuyla şaha kalkıyor ya da diz çökerek seyircileri selamlıyor.

Gösterilerde Ceylan'ın kamçıyla şiddetli ses çıkarmasına rağmen Kazbek'in kımıldamadan durması da aralarındaki güven bağını en iyi şekilde gösteriyor.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Tabiat Binicilik Merkezi'nin yönetim kurulu üyesi de olan Ceylan, AA muhabirine, at ile insan arasındaki ilişkiyi "fenomen" bir ilişki olarak nitelendirdi.

Ceylan, otobur bir hayvan olan atın doğadaki vahşi etoburlar tarafından avlanıldığını dile getirerek, "İnsan ise yaşayabilmek için avlanmak zorunda olan bir varlık. Doğada aslan ile ceylanın arkadaşlık ettiğini göremezsiniz. Biz ise at ile olan ilişkimizde bırakın arkadaşlık etmeyi onun üzerine binip biz beyin, o da vücudumuzun diğer kısmı olup tek bir vücut olarak hareket etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Tarihte kurulan sayısız imparatorluk ve medeniyette atların önemli yer tuttuğunu anlatan Ceylan, "Tüm bu süreçte onları bizim hayatımızın bir parçası olarak yetiştirebilmeyi başardık. İnanılmaz bir şekilde insana güven duyduğunu gördük." dedi.

Ceylan, atlarından biri olan Kazbek ile arasındaki dostluğa değinerek, şunları kaydetti:

"Atçılık ve biniciliği ayırıyorum. Kazbek bana atçılığın ince detaylarını öğretti. Bazen beraber olduğumuz hayvanları biz değil, onlar bizi seçer. At almak için hipodroma gittiğimde Kazbek, tel pencere arkasında duruyordu. Kapısı kilitliydi, seyis de yoktu. Küçücük bir tel pencere arkasından onun bakışlarına hayran kaldım. Biz normalde at seçerken detaylı şekilde sağlık taramasından geçiririz ama benim böyle bir şansım olmadı. Onun bakışları beni benden aldı. Ben onu değil, o beni seçti."

"Birçok gösteri gerçekleştirdik"

Kazbek'in bir Arap atı olduğunu dile getiren Ceylan, "Kazbek, koşu yarışlarına uygun performans sergileyemediği için ıskartaya çıkarılmış atlardan biri. Şu an 9 yaşında olan Kazbek ile 2,5 yaşından beri beraberiz. Atın kemik gelişimi 7 yaşına kadar devam eder. 2,5 yaşındaki bir at daha bebek sayılır. Bebeklikten itibaren onunla çalışmaya başladık. Bugüne kadar birçok sinema ve televizyon projelerinde çalıştık ayrıca birçok gösteri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ceylan, Kazbek dışında iki atının daha olduğunu onlarla TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol aldığını belirterek, "Kazbek, Bursa'daki Tabiat Binicilik Merkezi'nde kalıyor. Diğer atlar ise dizi çekimi için İstanbul'da bulunuyor. Kazbek için sık sık Bursa'ya gelip gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Uyanış Büyük Selçuklu, Trt 1, Bursa, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dizi ve filmlerin aranan atlısı' Janbi Ceylan ile atı 'Kazbek'in iletişimi görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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