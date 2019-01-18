Son Dakika Haberleri: Dizi ve sinema sektörlerine destek 'dopingi'

Dizi ve sinema sektörlerine destek 'dopingi'

19 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, dizi ve sinema sektörlerine yönelik önemli destekleri de içeren kanun teklifiyle uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Dizi ve sinema sektörlerine destek 'dopingi', System.String[]
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, dizi ve sinema sektörlerine yönelik önemli destekleri de içeren kanun teklifiyle uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50 

Türkiye, Ekonomi
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