Dizi ve sinema sektörlerine destek 'dopingi'

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, dizi ve sinema sektörlerine yönelik önemli destekleri de içeren kanun teklifiyle uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, dizi ve sinema sektörlerine yönelik önemli destekleri de içeren kanun teklifiyle uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

TBMM Genel Kurulu'nda Dizi ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi Kanunu Kabul Edildi

AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar

5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı

CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı