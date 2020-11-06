Dizide adı geçen Çobanoğulları beyi ile ilgili bilgilere tepki - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu, bir dizide adı geçen Çobanoğulları beyi Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın yanlış tanıtıldığını savundu.

Yakupoğlu, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinde Çobanoğulları beyi Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın hak etmediği şekilde düşmanlarla iş birliği yapan bir bey figürü gibi gösterilmesinin yanlış olduğu söyledi.

Kastamonu, Karabük, Sinop, Bolu ve Zonguldak bölgesine hükmeden Çobanoğulları'nın beylerinden Muzafferiddin Yavlak Arslan'ın dizide anlatıldığının tam aksi bir yapıya sahip olduğunu belirten Yakupoğlu, "Yavlak Arslan, hükmettiği bölgede çok sayıda köprü, han, hamam, medrese ve ticarethane yaptırmış, halkın sevdiği bir beydir. Dizide anlatıldığının tersine halkını seven, koruyan ve hükmettiği şehirlerin gelişmesi için çalışan, son derece hayırsever bir beydir." dedi.