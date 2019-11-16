Dizide buluştular
6 saat önce
Oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı drama dizisinin çekimlerine başlandı.
Oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı drama dizisinin çekimlerine başlandı. Berkun Oya'nın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu, sosyal sorunlara değinen 8 bölümlük dizi, yolları İstanbul'da kesişen bir grup karakterin öykülerini konu alacak. Yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği dizinin 2020 yılında yayına girmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:48
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