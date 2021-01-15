Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika

Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü

15.01.2021 00:24

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinde İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını yorumladı. Ünlü şarkıcının yorumu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu eğlence platformu Exxen'de bugün yayınlanacak İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki'nin söylediği şarkı sosyal medyaya damga vurdu.

KENDİ TARZIYLA SESLENDİRDİ

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinde söz-müziği Selami Şahin'in olan 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını yorumladı. İbrahim Tatlıses'in de yorumladığı şarkıyı Aleyna Tilki'nin kendi tarzıyla seslendirdi.

DİZİNİN KONUSU

Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı. En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak?

Dizinin oyuncuları arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal bulunuyor.

Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyayı salladı
Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyayı salladı
Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü

İbrahim Tatlıses, Selami Şahin, Acun Ilıcalı, Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı
Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapmalı? Bakanlık tek tek sıraladı Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapmalı? Bakanlık tek tek sıraladı         
00:21
Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti genel başkanlarını ve bürokratları aşı olmaya davet etti Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti genel başkanlarını ve bürokratları aşı olmaya davet etti         
23:39
Karabük Üniversitesi sözleri tepki çeken öğretim üyesi ile ilgili inceleme başlattı Karabük Üniversitesi sözleri tepki çeken öğretim üyesi ile ilgili inceleme başlattı         
23:18
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti         
21:30
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti         
20:47
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu         
14:03
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 01:36:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei