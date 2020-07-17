Dizide oyunculuk yapan Yunus, kurayla girdiği madende öldü - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, maden işçisi Yunus Oku (25) hayatını kaybetti. Oku'nun geçen yıl gerçekleştirilen kura ile işe girdiği ve Çukur dizisinde figüranlık yaptığı öğrenildi.
Göçük, sabah saatlerinde Ereğli ilçesinde bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Üretim sırasında meydana gelen göçükte yaralanan Yunus Oku, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Ocak önünde sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Oku, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oku, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.