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Dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı

1 saat önce

Dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı Gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle göz altına alınan dizi oyuncuları savcılıkça serbest bırakıldıADANA - Adana'da çekilen bir internet dizisinin 3 oyuncusu, dizinin bir bölümünde uyuşturucu...

Dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı
Gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle göz altına alınan dizi oyuncuları savcılıkça serbest bırakıldı
ADANA - Adana'da çekilen bir internet dizisinin 3 oyuncusu, dizinin bir bölümünde uyuşturucu kullandıkları sahnede, gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Adana'da çekilen ve şehrin arka mahallelerinde geçen bir internet dizisinde uyuşturucu madde kullanılan bir sahne, polisi harekete geçirdi. Söz konusu sahnede uyuşturucu madde kullanan Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alındı.
Gerçek uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak" suçundan işlem yapılan şahısların, uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıkça serbest bırakıldı.
Dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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