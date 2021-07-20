Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Geçtiğimiz hafta Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaştığı Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş bir videosu gündem olan Kadir Doğulu, Milliyet'ten Sercan Kısmet'e konuştu. Türkiye'nin en popüler isimlerden biri olan ve yer aldığı her projeyle reytinglerde zirvede yer alan oyuncu, kariyerinden özel hayatına kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

"SERRA HEM İSTEKLİ HEM DE YETENEKLİ"

"Partneriniz Serra Arıtürk'le iyi bir enerji yakaladınız. Onun ilk dizisi olduğu için zorluk yaşadınız mı?" sorusuna Doğulu, "Çok iyi anlaştık. Açık fikirli ve bu işe iştahlı... İlk kez oyunculuk yapması insanlara handikap gibi gelebiliyor ama benim son projelerimde genellikle tercihim, yeni yeteneklerden yana... Serra da hem istekli hem de çok yetenekli... Çok iyi anlaşıyoruz, bu da ekrana yansıyor." sözleriyle yanıt verdi.

MUTLU BİR EVLİLİĞİN SIRRINI VERDİ

Doğulu, Neslihan Atagül ile mutlu evliliğinin sırrını ise şu sözlerle anlattı: "Sürekli uyanık olmak gerek. Bir şeyin iyi gittiğini görüyorsan, bununla ilgili meraka girmen lazım. 'Ben istiyorum, bu olsun' ya da 'O istedi diye yapmıyorum' dediğinizde, bir süre sonra biter. Evimizde yıldızlık ve starlık yerine dişi ve erkeklik kavramını bilen iki insan var. Kıskançlık ve 'Ben ne dersem onu yapacak' gibi bir durum bizde söz konusu olamaz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü yalan... Her başarının arkasında kadın vardır. Çünkü yaratıcı olan dişidir. Ama onu yaşatan da erkektir."