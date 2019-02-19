Son Dakika Haberleri: Diziden Etkilenip Soyadlarını Değiştirdiler

Diziden Etkilenip Soyadlarını Değiştirdiler

1 saat önce

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdilerTOKAT - Tokat'ta, çukur dizisinden etkilenen aile soyadlarını Koçovalı olarak değiştirdi.

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler

TOKAT - Tokat'ta, çukur dizisinden etkilenen aile soyadlarını Koçovalı olarak değiştirdi.
Samyeli Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası servis şoförü Mehmet Koçovalı (56), bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisi karakterlerini canlandıran 'Koçovalı' ailesinden etkilenerek soyadlarını değiştirme kararı aldı. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yaklaşık 6 ay önce 'Verir' olan soyadını' Koçovalı' olarak değiştiren aile torunlarına da 'Yamaç' adını vermeye hazırlanıyor. Oğlunun kendini arayarak nüfus idaresine çağırarak sürpriz yaptığını ifade eden Koçovalı, "Çukur dizisini ailecek çok seviyor ve izliyoruz. Ondan etkilenmiş oğlum. Beni de nüfus idaresine çağırdılar, imza attım soyadımız değişti. Soyadımızın değiştiğini duyanlar şaşırıyor" dedi.
Torununa 'Yamaç' ismini verecek
Koçovalı, oğlunun Çukur dizinin hayranı olduğunu ifade ederek, "Oğlumun yeni doğacak bir çocuğu var. Adını da Yamaç koyacak. Yamaç Koçovalı olarak koymayı düşünüyor. Kız mı olur erkek mi olur onu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:21 Kaynak: İHA

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