Dizilerdeki Cam Silen Çocuklar, Çocuk İşçiliğini Tetikliyor

Çocuğa dair algı, çocuk hakları ve çocuk refahı üzerine konuşan zabıtalar, televizyondaki bazı dizilerde cam silen çocukların mutlu gösterilmesinin, çocuk işçiliğini toplumda kabul ettirdiğini söyledi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü personeli, çocuk haklarına yönelik anlamlı bir etkinlikte yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Çocuk İşçiliğini Önleme" projesi kapsamında bir seminer düzenlendi.

Üniversitenin Santral Kampüsü'ndeki program, Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci'nin "Çocuk Hakları ve İyilik Hali" üzerine yaptığı oturumla başladı. İlk oturumda çocuğa dair algı, çocukluk, çocuk hakları ve çocuğun refahı üzerine konuşuldu.

"Çocuklar çalışmasın diyoruz ama çırakların yetişmesi lazım"

Söz alan bazı çalışanlar "Bizlerle yapılan çalışmalar yanında medya çalışmaları da yapmak gerekli. Bazı dizilerde cam silen çocuk çok mutlu gösteriliyor. Böyle olunca insanlar da çocuk işçiliğini kabul ediyor. Aile üzerinden bilinçlendirme yapmak da önemli" derken bazıları da "Çocuklar çalışmasın diyoruz ama çırakların yetişmesi lazım. 18 yaşından sonra bir çırak yetişmesi çok zor" yorumunda bulundu.

Katılımcılar, "Hafif iş nedir?", "Ağır ve zor iş nedir?", "Bağcılar'da en çok görülen çocukların çalıştığı işler nedir?" sorularına cevap verdi. Bu konuşmalardan hareketle çözüm önerileriyle oturum sonlandırıldı.