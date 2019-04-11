Dizilerin Müzik Dünyasında Etkisi Büyük

Bir fan kitlesi oluşan televizyon yapımlarında senaryo, oyuncu kadar müziklerde gündem olmaya başladı. Elif isimli günlük dizi filmin müziklerini yapan usta müzik adamı Murat Evgin, yaptığı bir çok eserin gördüğü ilgiylede bunu kanıtladı. Murat Evgin ve Nihan Akın düetiyle Elif isimli günlük dizi flmde yer alan "Allahım Sana Sığındım" isimli eser youtube üzerinden 600.000 tıklanma alınca ikili bu esere klip çekti.

Elif isimli günlük dizi filmin izleyicileri "Allahım Sana Sığındım" isimli eserle Murat Evgin ve Nihan Akın çalışmasını gündeme taşırken müzik dünyasıda dizi filmler sayesinde eski şaşalı günlerini yakalama yolunda devam ediyor. Bir dönemler müzik kanallarında klip yayınlatmak için sıraya giren müzik yapımcıları şimdi eserleri dizi film içinde yer alsın diye imkanlarını zorluyorlar.