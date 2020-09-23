Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor

Dizi dünyasının efsanelerinden biri olan Prison Break'ın 6. sezonu sevenleriyle buluşacak. Dizi hakkındaki müjdeli haberi de başrol oyuncusu Dominic Purcell verdi.

"6. SEZON OLACAK"

Dizide tutuklu Lincoln Burrows'u canlandıran Dominic Purcell, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Prison Break 6. sezonunun olacağını doğruladı. Purcell şifreli paylaşımında "Söylenti 1. Ben yaşlıyım. Evet, 50 yaşındayım... Söylenti 2. Kelim. Hayır, kel değilim saçım var, insanlar tıraş etmemi istiyor. Üçüncü söylenti, 6. sezon olacak. Evet... 4. söylenti. İnsanlardan hoşlanıyor muyum? Hayır. Kitlesel olarak değil. Kesinlikle hayır" dedi.

AKIBETİ MERAK EDİLİYORDU

2005-2009 yıllarında yayınlanan ilk dört sezonu ile izleyicileri kendisine hayran bırakan dizi, sürpriz bir kararla 2017'de bambaşka bir hikayeyle ekrana geri dönmüştü. Yıllar sonra gelen beşinci sezon sonrası dizinin devamının geleceği söylenmişti. Ancak, peş peşe gelen iptaller ve ertelemeler sonucunda dizinin akıbeti merak konusu olmuştu.