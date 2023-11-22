Dizisi Emmy ödülü kazanan Kaan Urgancıoğlu, törendeki dağınık saçlarıyla alay konusu oldu

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi'nin ABD dışında üretilmiş yapımlara verdiği Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi de ödül aldı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrol olduğu dizi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Törene katılan Urgancıoğlu, dağınık saçlı imajıyla takipçilerinin diline düştü.

"PINAR'DAN ÖDÜNÇ DÜZLEŞTİRİCİ ALSAYDIN"

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törene katıldı. Törende siyah takım elbise giyen Urgancıoğlu'nun dağınık saçları dikkat çekti. Törendeki fotoğrafı sosyal medyanın gündemine düşen Urgancıoğlu için "Pınar Deniz'den bir düzleştirici ödünç alsaydın" yorumu yapıldı.

İşte Kaan Urgancıoğlu için yapılan bazı yorumlar...

İKİ DİZİSİ EMMY ALAN İLK TÜRK OYUNCU

Öte yandan başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, iki farklı diziyle Emmy ödülü alan ilk Türk oyuncu oldu. Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Kara Sevda dizisi, 2017 yılında ödüle layık görülmüştü.