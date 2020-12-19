Dizlerde kireçlenme kadınlarda daha sık görülüyor - Son Dakika

Dizlerde kireçlenme kadınlarda daha sık görülüyor

19.12.2020 14:21
Dizlerde kireçlenme kadınlarda daha sık görülüyor, System.String[]

Medicana Avcılar Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Op. Dr. Mesut Caferi, dizlerde kireçlenmenin, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüp daha erken yaşlarda başladığını belirterek, "Kireçlenmenin belirtileri arasında ağrı, zaman zaman diz ekleminin şişmesi, eklemde sürtünme...

Medicana Avcılar Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Op. Dr. Mesut Caferi, dizlerde kireçlenmenin, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüp daha erken yaşlarda başladığını belirterek, "Kireçlenmenin belirtileri arasında ağrı, zaman zaman diz ekleminin şişmesi, eklemde sürtünme duygusu, eklemden gelen takılma sesleri ve ileri dönemde oluşan şekil bozukluğu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Caferi, dizlerdeki kireçlenmeye ilişkin yaptığı açıklamada, dizde artroz veya halk dilinde kireçlenmenin diz ekleminin kemik yüzeylerini örten kıkırdağın aşınması incelmesi ve ileri safhalarda kaybı ile birlikte ortaya çıkan hastalık olduğunu belirtti.

Kadın hastalarda erkeklere göre daha sık görülüp daha erken yaşlarda başladığını ve yaşın artması ile özellikle 50'li yaşlarda giderek daha fazla görüldüğünü ifade eden Caferi, şunları kaydetti:

"Hastalık genellikle kıkırdakta başlayarak kıkırdağın hasarı ile kemik yüzeylerde deformasyon ve ileri safhalarda bacakta şekil bozukluğu ile devam eder. Diz artrozu birincil (primer) veya ikincil (sekonder) olarak gelişir. Daha sık görülen birincil dediğimiz artroz altta yatan bir hastalık olmaksızın herkeste görülebilen ve genellikle yaşın artması ile birlikte ortaya çıkan durumdur. Birincil artrozun daha erken yaşlarda ve daha hızlı seyretmesinin nedenleri arasında kilo fazlalığı beslenme bozukluğu kötü yaşam ve çalışma koşulları dizin aşırı yüklenmeye maruz kalması gösterilebilir. Bazı ailelerde birincil kireçlenmeyi daha fazla gördüğümüzden kalıtımında oluşumdaki rolünü kanıtlamaktadır. İkincil artroz ise bir hastalık veya geçirilmiş bir kaza sonucu ortaya çıkmaktadır. İkincil artrozun nedenleri arasında diz eklemini etkileyen kazalar romatizma hastalıkları ve gut gibi diğer eklemleri de etkileyen bazı hastalıklar olduğu gibi bazı doğumsal diz çevresi hastalıklarda sayılabilir."

Ameliyat dışı yöntemlerle de tedavi edilebiliyor

Op. Dr. Caferi, kireçlenmenin belirtileri arasında ağrı, zaman zaman diz ekleminin şişmesi, eklemde sürtünme duygusu, eklemden gelen takılma sesleri ve ileri dönemde oluşan şekil bozukluğu olduğunu aktararak, "Diz artrozu ameliyat ve ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Ameliyat dışı yöntemler ilaç tedavisi, fizik tedavi ve diz içerisine yapılan enjeksiyonlar (kıkırdağı koruyucu hazır satılan iğneler PRP ve kök hücre tedavisi) olarak sıralanır. Ameliyat ile olan tedavi yöntemleri ise kapalı olarak yapılan diz içi temizleme ameliyatı veya daha ileri dönemlerde ise diz eklemini kısmen veya tamamen değiştirilen protez ameliyatlarıdır. Diz artrozu günümüzde eldeki modern ilaçlar ve araçlarla önemli ölçüde tedavi edilerek hastaların yaşam kalitesini yükseltmektedir." ifadelerini kullandı.

Diğer hastalıklarda da olduğu gibi erken tanı ve tedavinin ayrıca hastalanmadan alınacak önlemlerin büyük önem arz ettiğine işaret eden Caferi, "Kireçlenmenin en uygun tedavi yöntemi hastanın yaşı hastalığın bulunduğu evre ve sosyal şartların elverişliliği ile bağlantılı olarak hekim tarafından seçilip uygulanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ortopedi Bölümü, Avcılar, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dizlerde kireçlenme kadınlarda daha sık görülüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz "Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? Firmalar tek tek açıkladı YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor
Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
F.Bahçeli Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor F.Bahçeli Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor         
14:04
Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi         
13:20
Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım         
11:52
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 14:43:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dizlerde kireçlenme kadınlarda daha sık görülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei