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Dizlerinden sarkan ur ile hayatını kabusa çevirmişti! 6 saatlik operasyonla 35 kiloluk kitle alındı - Son Dakika

Dizlerinden sarkan ur ile hayatını kabusa çevirmişti! 6 saatlik operasyonla 35 kiloluk kitle alındı

29.08.2021 15:10

Isparta'da yaşayan ve yıllardır kasık bölgesinden dizlerine kadar sarkan ur ile zor bir hayat yaşayan Hakan Akın, Marmaris'te yapılan bir operasyonla adeta yeniden doğdu. Hastalığı yüzünden üniversite eğitimini bile yarıda bırakmak zorunda kalan, önce şekil bozukluğundan sonra da hareket kısıtlılığından dolayı insan içine karışamayan Hakan Altın, vücudundan alınan yaklaşık 35 kilogram ağırlığındaki kist ile yaşama yeniden döndü.

Isparta'da 1981 yılında doğan Hakan Altın'da kısa süre sonra lenfödem hastalığı teşhisi konuldu. Kısa sürede büyümeye başlayan kasıklarındaki ödem, Hakan liseyi bitirip üniversiteli olduğunda dizlerine kadar sarktı. Bu haliyle bir şekilde kendi kendine yaşamını sürdürmeye çalışan ve zaman zaman inşaatlarda da çalışan Hakan Altın, hayalindeki mesleği icra edebilmek için üniversite sınavlarına girip mimarlığı kazandı.

35 YILDIR DERMAN ARIYOR

Ancak kasıklarında başlayan ur nedeniyle pantolon bile giyemez hale gelince okulunu da bırakmak zorunda kalıp kendisini hayattan soyutladı. Tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Hakan Altın için tüm ailesi seferber olsa da, Türkiye'de 35 yıl önce gezmedik hastane ve doktor bırakmayan ailenin derdine kimse derman olmadı.

Herkesin ameliyat etmekten çekindiği Hakan Akın ve ailesi tüm ümitlerini kestiği sırada Marmaris'te çalışan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk ile tanıştı. Hakan Akın, Marmaris'te yapılan 6 saatlik operasyon ile kasık bölgesinden sarkmış vaziyetteki 35 kiloluk tümörden kurtulup kısa sürede normal hayatına döndü. Doktora teşekkür etmek için Isparta'dan Marmaris'e gelen Hakan Altın ve Ailesi doktora teşekkür ziyaretinde bulundu.

"HAYAT ÇEKİLMEZ HALE GELMİŞTİ"

Hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu ve çocukluğundan bu yana sadece nefes alarak yaşadığını belirten 40 yaşındaki lenf ödem hastası Hakan Altın, "İnsanların şaşkın bakışlarından, 'Bacağına yastık mı koydun' sorularından ve işini tam randımanlı yapamadığından en çokta ağrıdan hayat çekilmez hale gelmişti. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk'ün 6 saatlik operasyonu ile yeni bir hayata başladım" diyerek 40 yaşından sonra adeta yeniden doğduğunu söyledi.

"AMELİYATTAN ÇIKTIĞI GECE YÜRÜMEYE BAŞLADI"

Ameliyatı gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk "Hakan beni bulunca önce resimlerini yolladı, kasıklardan aşağı doğru sarkan normal hayatın akışına aykırı bir lenfödem kitlesi vardı. İlaç ile tedavisi mümkün olmadığını ve tek çarenin ameliyat olduğunu anlattım kendilerine. Marmaris'e yanıma geldiler. Yaklaşık 6 saatlik bir ameliyat sonrası, 35 kiloluk bir kitleyi vücudundan ayırdık. Bu kadar büyük bir kitleyi çıkarmayı çoğu hekim cesaret edememiş. Ameliyat sonrası hiçbir ters durum olmadan hatta ameliyattan çıktığı günün gecesi yürüdü ve 2 gün sonra taburcu oldu. Bugün de bize kontroller için geldi"' dedi.

Hakan Altın'ın annesi Mevlidiye Altın "Çocuğum bizimle yaşıyor çok çekti, Allah doktorumuzdan razı olsun bizi çok mutlu etti" diyerek çocuğunun 40 yaşından sonra yeniden hayata başladığını söyledi.

Dizlerinden sarkan ur ile hayatını kabusa çevirmişti! 6 saatlik operasyonla 35 kiloluk kitle alındı

Üniversite, Marmaris, Isparta, Altın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dizlerinden sarkan ur ile hayatını kabusa çevirmişti! 6 saatlik operasyonla 35 kiloluk kitle alındı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Dizlerinden sarkan ur ile hayatını kabusa çevirmişti! 6 saatlik operasyonla 35 kiloluk kitle alındı - Son Dakika
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