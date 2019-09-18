Dizüstü bilgisayar içinde uyuşturucu bulundu

ADANA'da polis, otogarda şüphe üzerine arama yaptığı 2 kişinin yanında bulunan dizüstü bilgisayar içine gizlenmiş 80,48 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olay, Seyhan ilçesindeki merkez otogarında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphelendiği Murat K. (32) ve Hüseyin T.'yi (29) durdurdu. Polis, şüphelilerin yanında taşıdıkların dizüstü bilgisayarın fan kısmına gizlenmiş 80,48 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.