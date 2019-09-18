Son Dakika Haberleri: Dizüstü bilgisayar içinde uyuşturucu bulundu
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Dizüstü bilgisayar içinde uyuşturucu bulundu

25 dakika önce

ADANA'da polis, otogarda şüphe üzerine arama yaptığı 2 kişinin yanında bulunan dizüstü bilgisayar içine gizlenmiş 80,48 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Dizüstü bilgisayar içinde uyuşturucu bulundu, System.String[]

ADANA'da polis, otogarda şüphe üzerine arama yaptığı 2 kişinin yanında bulunan dizüstü bilgisayar içine gizlenmiş 80,48 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olay, Seyhan ilçesindeki merkez otogarında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphelendiği Murat K. (32) ve Hüseyin T.'yi (29) durdurdu. Polis, şüphelilerin yanında taşıdıkların dizüstü bilgisayarın fan kısmına gizlenmiş 80,48 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:27 Kaynak: DHA
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