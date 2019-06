Dj arturo – 'over the sky'

Daha sonraları Anjelique, La Boom, Ulus 29, W Hotel, 360 İstanbul ve bunun gibi İstanbul gece hayatının kült kimliğine bürünmüş birçok gözde kulübünde resident dj ve müzik direktörlügü görevini üstlenmesinin yanısıra pek çok event ve organizasyonda performans sergileyen dj, gece içerisinde değişik mix teknikleri ve mantığıyla harmanlayan kendine has bir stil geliştirdi.

Gerek EJOOP gerek ise ARTURO alias'ı ile yayımladığı prodüksiyonları Hollanda, Fransa ve Amerika başta olmak üzere; Flashover Reocordings, Outta Limits, Phantom Recordings gibi uluslararası plak şirketlerinden yayımlandı. Başta trance in dev isimlerinden Ferry Corsten olmak üzere, Jaydee (Plastic Dreams),Outwork (Electro) ve Delayers gibi isimlerden destek gördü.

Can Durmuş ile bir araya geldikleri duo "MONOSIGHT", underground melodilerin daha ağır bastığı progressive ve melodic house tarzlarında prodüksiyonlarını kendi sahip oldukları Hollanda menşeli dijital plak şirketi "Monovision Records" da dahil diğer pek çok uluslararası plak şirketlerinden yayımlamaya devam etmektedir.

Dj Arturo, yepyeni EP'si "OVER THE SKY" ile listelere iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor ! Sony Müzik etiketiyle Single House'dan yayımlanacak olan "Over The Sky (Arturo's Club Madness Mix) ise DJ'lerin ve club müziği severlerin dans pistinde vazgeçilmezi olmaya aday niteliğinde ..