Son Dakika Haberleri: "DJ" astronot uzaydan Ibiza'daki partiyi yönetti
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"DJ" astronot uzaydan Ibiza'daki partiyi yönetti

1 saat önce

Neil Armstrong'un ilk insan olarak Ay'a ayak basışından 50 yıl sonra, yine uzayda bir tarih yazıldı.

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Neil Armstrong'un ilk insan olarak Ay'a ayak basışından 50 yıl sonra, yine uzayda bir tarih yazıldı. 20 Temmuz 2019'da Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden İtalyan astronot Luca Parmitano, 6 aylık misyonu sırasında bir ilke imza attı. Parmitano, uzaydan Ibiza'daki bir partiye DJ'lik yaptı.

DJ astronot uzaydan Ibiza'daki partiyi yönetti

Neil Armstrong, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:01 
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