DJ balkonda çaldı, mahalleli alkışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DJ balkonda çaldı, mahalleli alkışladı - Son Dakika

DJ balkonda çaldı, mahalleli alkışladı

6 saat önce

ANTALYA'da, koronavirüse karşı mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği, 4'üncü gününde devam etti.

DJ balkonda çaldı, mahalleli alkışladı, System.String[]

ANTALYA'da, koronavirüse karşı mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği, 4'üncü gününde devam etti. Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, sağlık çalışanlarına alkışlı destek veren komşularına müzik yayını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de milletvekilleriyle başlattığı ve Türkiye'de milyonlarca kişinin katıldığı sağlık çalışanlarına alkışlı destek, 4'üncü gününde de devam etti. Dün saat 21.00'de de vatandaşlar balkonlarına ya da pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlayarak, destek verdi. Antalya'da sağlık çalışanlarının yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da alkışlı destek geldi.Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar ise, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, komşularına müzik yayını yaptı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde müziğin sesini yükselten DJ Çınar, evlerinin balkonuna çıkan mahalleliyle birlikte sağlık çalışanlarını alkışladı.


Konyaaltı, Antalya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:45 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı         
14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:28:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DJ balkonda çaldı, mahalleli alkışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]