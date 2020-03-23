DJ balkonda müzik yaptı, mahalleli alkışladı - Son Dakika

DJ balkonda müzik yaptı, mahalleli alkışladı

*- ANTALYA'da, koronavirüse karşı mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği, 4'üncü gününde devam etti.

*- Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, sağlık çalışanlarına alkışlı destek veren komşularına müzik yayını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de milletvekilleriyle başlattığı ve Türkiye'de milyonlarca kişinin katıldığı sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti. 3 gündür saat 21.00'de vatandaşlar balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek oldu. Etkinliğin 4'üncü gününde Antalya'da sağlık çalışanlarının yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da alkışlı destek geldi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar ise evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, komşularına müzik yayını yaptı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde müziğin sesini yükselten DJ Çınar, evlerinin balkonuna çıkan mahalleliyle birlikte sağlık çalışanlarını alkışladı.