Üye Girişi
DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar - Son Dakika

DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar

11.12.2021 16:15

DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar Şahısların araçlarının plakasını sökmesi daha sonra Polat'ı takip eden şahısların aracın önünü kesmeleri kaçmaları güvenlik kamarasına yansıdı Bahçeşehir'deki evine giden DJ Berç Polat'ı...

DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar

Şahısların araçlarının plakasını sökmesi daha sonra Polat'ı takip eden şahısların aracın önünü kesmeleri kaçmaları güvenlik kamarasına yansıdı

İSTANBUL - Bahçeşehir'deki evine giden DJ Berç Polat'ı takip eden şahıslar, aracın önünü kesip darp etti 30 bin liralık bilekliği alıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bahçeşehir'de yaşandı. Ünlü DJ Berç Polatbir kafeden ayrılıp evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada Polat'a takip eden plakasız araçlı 4 gasp şüphelisi, otomobilin önünü kesti. Polat'ın aracına binip silah gösteren şüpheliler, ünlü DJ'yi darp etti. Şüpheliler ardından Polat'ın bileğinde bulunan 30 bin lira değerindeki bilekliği koparıp aldıktan sonra kayıplara karıştı. Konuyla ilgili şikayetçi olan Polat şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Akşam kafede arkadaşıyla görüşüp ayrıldıktan sonra takip edildiğini fark ettiğini söyleyen Polat, "Kafeden çıktıktan 5-6 kilometre gittikten sonra takip edildiğimi anladım. Bu yoldan gelirken bu olduğum konumda bir araçla önümü kestiler plakasızdı. Arkamda bulunan markete uğrayacaktım otoparka girince bunlarda otoparka girdi. Orada takip edildiğimi anlayıp çıkış yaptım buradan. Ben çıkar çıkmaz hemen önümü kestiler mavi bir araçtı. Plakaları sökmüşler kamera kayıtlarında da var bu olay. Bir anda önümü kestiler 4 kişilerdi 3'ü arabadan indi. Birisi sağ kapımı birisi sol kapımı açtı. Montun altından silah dayadılar vurmaya başladılar bir anda. Bir bilekliğim vardı 20-30 bin liralık onu aldılar. Bilekliğimi koparırken kolumdan bileğim kesildi. Bana hiçbir şey demediler, vurdular ve sonra giderken 'bir daha buralarda gezme' dediler. Daha sonra polis geliyordu ilerden trafik polisiydi bunlar onu görünce apar topar kaçtılar. Şikayetçi oldum aradan bir ay geçti şahıslar yakalanmadı" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay görüntülerinde, şahısların araçlarının plakasını sökmesi daha sonra Polat'ı takip eden şahısların aracın önünü kesmeleri ve sonra şahısların araçtan inip kaçmaları yer aldı.

DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar
DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar
DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar
DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar

Bahçeşehir, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay'ın bu kararı çocuklarının evliliğine karışan anne babalar için 16:16 Yargıtay'ın bu kararı çocuklarının evliliğine karışan anne babalar için
Muhtardan köye dönüş projesi: Dönenlere büyükbaş hayvan veriyor 15:58 Muhtardan köye dönüş projesi: Dönenlere büyükbaş hayvan veriyor DJ Berç Polat, aracında gasp edildi! O anlar anbean kamerada 15:06 DJ Berç Polat, aracında gasp edildi! O anlar anbean kamerada Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 10:00 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi

Son Dakika Haberleri
16:06 Şanlıurfa'da üvey kızını istismar eden şahıs nihayet yakalandı! Aylardır kaçıyordu
15:59 Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz?
15:57 Muhtardan köye dönüş projesi: Dönenlere büyükbaş hayvan veriyor
15:55 Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım
15:46 İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı?
15:45 Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi
15:34 Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı
15:31 Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler
15:16 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak
15:14 Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?
Antalyaspor-Trabzonspor maçında altyapı eksikliği bir kez daha gözler önüne serildi Antalyaspor-Trabzonspor maçında altyapı eksikliği bir kez daha gözler önüne serildi         
16:19
Şanlıurfa'da üvey kızını istismar eden şahıs nihayet yakalandı! Aylardır kaçıyordu Şanlıurfa'da üvey kızını istismar eden şahıs nihayet yakalandı! Aylardır kaçıyordu         
16:06
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Suudi Arabistan'da botoks yaptıran develer güzellik yarışmasından diskalifiye edildi! Büyük ödül ise tam 66 milyon dolar Suudi Arabistan'da botoks yaptıran develer güzellik yarışmasından diskalifiye edildi! Büyük ödül ise tam 66 milyon dolar         
14:56
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 16:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: DJ Berç Polat'a gasp şoku: Aracının önünü kesip darp ettiler, 30 bin liralık bilekliğini alıp kaçtılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement