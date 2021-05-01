DJ Berç Polat: "Müziği unutturmamak için çaba gösteriyoruz" - Son Dakika

Dünyada ve Türkiye'de zorlu geçen pandemi sürecinin eğlence sektörünü de etkilediğini ifade eden genç DJ Berç Polat, "Ekipçe çalışmalarımızda müziği insanlara unutturmamak için bolca sosyal medya hesaplarımızdan yayınlar açıyoruz. 'Deep House' müzik kültürünü unutturmamak için de ayrıca çaba gösteriyoruz. Günümüzde R&B, Hip-Hop kültürü çok gelişti ve biz de parçalarımızda bu esintilerden ufak da olsa yararlanıyoruz. Müziğimizi geliştirip güncel tutabilmek için ve yeni nesle ayak uydurabilmek adına ekipçe çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Pandemi döneminde alışkanlıkların da değiştiğine vurgu yapan Berç Polat, "Yeni albümümü yazın ortalarında çıkaracağım ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Pandemi dolayısıyla birçok festival ve gece kulüpleriyle sözleşmelerimizi ileri tarihlere almak zorunda kaldık. Turizm ve eğlence mekanları kapılarını açtıktan ve pandemi süresi bittikten sonra çok çalışmamız gerekecek. İnsanlar artık evlerinde oturmaya alıştı ve eski eğlence serüvenini yakalamamız gerek. Her gün aynı şarkılar dinleniyor ve yeni şarkılar çıkmadığından dolayı insanlar aynı müzikleri dinlemekten keyif alamıyorlar" dedi.