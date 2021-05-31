Dj Berç Polat: "Pandemi döneminden sonra eğlence sektörü tavan yapacak"

Ünlü DJ Berç Polat, neredeyse bir seneden fazla kapalı olan eğlence mekanlarının çalışmamasına dikkat çekerek, "Pandemi döneminden sonra eğlence sektörü tavan yapacak" dedi.

Tüm Türkiye'nin evde oturduğu şu döneme dikkat çeken genç DJ Berç Polat insanların evde oturmaktan sıkıldığını ve değişiklik aradığını belirtti. Kendisinin de evde oturduğu pandemi döneminde ekibi ile çalışmalarına son gaz devam ettiğini ve sosyal medya hesaplarından yayınlar açtığını ifade eden ünlü DJ, "Deep House müzik kültürünü unutturmamak için ayrıca çaba sarf ediyoruz" diyerek açıklamalarda bulundu.

Turizm ve eğlence mekanlarının tekrar kapılarını açması ile sezona bomba gibi başlayacağının sinyallerini veren genç DJ Berç Polat pandemi ile birlikte insanların alışkanlıklarının değiştiğini ifade etti. Her gün aynı müziklerin dinlendiğini belirtirterek, "Dünyadaki eğlence sektörünü yakalamamız gerek, insanların aynı şarkılardan sıkıldığını ve yeni şarkıların çıkmadığını göz önüne alarak sektöre yeni ve daha kalıcı bir nefes getirilmeli" dedi.

Eğlence dünyasının tanınmış ismi DJ Berç Polat, pandemi süresinde kendisini geliştirdiğini yeni albümünün ise yolda olduğunun müjdesini verdi. Pandemi sürecinde en çok darbe alan sektör müzik ve eğlence sektörü olan ülkemizde eğlence sektörü ve çalışanlarının zor günler yaşadığına dikkat çeken DJ, turizm ve eğlence mekanlarına gelen yasakların kalmasının ardından birçok festival ve gece kulüpleri ile olan anlaşmalarının da işleyeceğini söyledi.

Bir an önce yasakların kalkmasını bekleyen eğlence sektörünün ülke insanı için artık büyük bir ihtiyacı karşılayan sektör olduğunun nihayet anlaşıldığına sevindiğini de ifade etti. Berç Polat, " Acı bir olayla da olsa eğlence sektörünün bu ülke insanı için ne kadar önemli olduğunu herkes anladı " dedi. - İZMİR