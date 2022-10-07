DJ Cenk Gürsoy 2022 Yazında da Yaptığı Çalışmalarla Adından Söz Ettirdi - Son Dakika
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DJ Cenk Gürsoy 2022 Yazında da Yaptığı Çalışmalarla Adından Söz Ettirdi

07.10.2022 16:06
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DJ Cenk Gürsoy 2022 Yazında da Yaptığı Çalışmalarla Adından Söz Ettirdi

Müzik sektöründe başarılı çalışmalarda bulunan ve yenilikçi projeleriyle hayranlarının karşısına çıkan DJ Cenk Gürsoy, 2022 yazında da adından söz ettirmeyi başardı. Bodrum'da yeni açılan Nobu ve Nobu Beach'te sahne alarak hayranlarını mest eden Gürsoy, "Hayranlarımın müzik taleplerini karşılayabiliyor olmak benim için gerçekten çok değerli.

Müzik sektöründe kalıcı olmak istiyorsam, çalışmalarıma kesintisiz bir şekilde devam etmem gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirecek yenilikçi projelerde yer alıyorum." ifadelerinde bulundu.

Robert De Niro'nun da ortaklarından olduğu dünyaca ünlü restoran Nobu'da sahne alan Cenk Gürsoy, "Böyle önemli bir mekânda sahne almak kariyerim adına oldukça önemli. Çünkü müzik sektöründe yaptığım başarılı çalışmalarla adımı duyurmak istiyorum. Bu noktada çalışmalarımı efektif bir şekilde tanıtabileceğim yerlerde sahne alıyor olmanın değerli olduğunu düşünüyorum." sözleriyle çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ünlü Restoran Zinciri Nobu'nun Müzik Direktörlüğünü Yapıyor

Ünlü restoran zinciri Nubo'nun müzik direktörlüğünü de yapan Cenk Gürsoy, konu ile ilgili açıklamalarda şu sözlere yer verdi: "Haftanın her günü Nobu'da DJ performansları sergileniyor. Ayrıca her biri birbirinden değerli sanatçıların bir araya geldiği bir sanatçı ekibi oluşturduk. Yaptığımız çalışmalarla şimdiden dikkatleri üzerimize çekmeyi başardık. Çalışmalarımızı yenilikçi bir şekilde sürdürdüğümüzü de ifade etmem mümkün. Amacım, içinde yer aldığım sektörde yenilikçi projeler geliştirmek ve yer aldığım mekanların da isimlerini duyurmayı sağlamak. Bu noktada, sektörel gelişmeleri yakından takip ederek hem kendimi hem de müziğimi geliştiriyorum."

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SON DAKİKA: DJ Cenk Gürsoy 2022 Yazında da Yaptığı Çalışmalarla Adından Söz Ettirdi - Son Dakika
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