DJ'den sokağa çıkma yasağında moral konseri - Son Dakika

ANTALYA'da, DJ Mehmet Çınar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlara moral vermek için evinin terasından şarkılar çaldı. 10'uncu Yıl Marşı'nı duyan vatandaşlar, mini konsere balkonlara çıkıp Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle eşlik etti.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağında Antalya'nın sevilen DJ'lerinden Mehmet Çınar, halka moral vermek için evindeki DJ kabininin başına geçti. Konyaaltı ilçesindeki evinin terasına iki dev hoparlör yerleştiren DJ Çınar, sevilen sanatçılardan parçalar çaldı. Mini konsere komşu apartmanlarda oturanlar da alkışlarla destek verdi.

DJ Çınar finalde 10'uncu Yıl Marşı'nı çaldı. Marşı duyup balkonlara çıkan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle marşa eşlik etti. DJ performansı yaklaşık 1 saat sürdü.

Komşularının verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Çınar, "Dışarı çıkamayan komşularıma moral olsun istedim. Güzel parçalar çalarak onları kısa süreli de olsa neşelendirdiğimi düşünüyorum" dedi.