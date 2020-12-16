DJ Doğan Kartal: "Krizi fırsata çevirdim" - Son Dakika

DJ Doğan Kartal: "Krizi fırsata çevirdim"

16.12.2020 10:43
DJ Doğan Kartal:

Eğlence sektöründe isim yapan DJ Doğan Kartal, pandemi döneminde sektörde yaşanan krizi fırsata çevirdiğini söyledi.

Eğlence sektöründe isim yapan DJ Doğan Kartal, pandemi döneminde sektörde yaşanan krizi fırsata çevirdiğini söyledi. Kartal, 2019 yılında patlama yapan eğlence dünyasında ortaya çıkan vasıfsız DJ'lerin bu süreçte eleneceğini ve sektörün safralarından kurtulacağını söyledi.

Dünya çapında etkisini sürdüren pandemiden dolayı eğlence sektörünün büyük bir darbe aldığına dikkat çeken Kartal, bu krizden işletmecilerin olduğu kadar çalışanlar ve müzisyenlerin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Evde oluşturduğu stüdyo ortamında müzik çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirten Kartal, "Bizim gibi işine saygı duyan insanlar, bu krizden güçlenmiş bir şekilde çıkacak. Ben evimin bir odasını stüdyoya çevirdim. Yeni çalışmalar yapıyorum. Çalışırken zaman bulamayıp da yapamadığım özel çalışmalarım üzerinde de çalışma fırsatı buldum. Anlayacağınız krizi fırsata çevirdim. Bu Krizden çok daha güçlü ve bomba gibi çıkacağım" dedi.

Bu dönemde safralar ayıklandı

2019 yılında özellikle eğlence sektöründe yukarı yönde büyük bir ivme kazandığını ve aynı dönemde piyasada birçok yeni DJ türediğini belirten Kartal, "Bu süreçte gerçekten bu işe gönül verenler ve profesyonel olanlar belli oldu. Safralar ayıklandı. Bundan sonraki süreçte gerçekten bu işe gönül verenler geri dönecek. Dönemin sonunda işe devam edenler gerçekten bu işe gönül verenler olacak" şeklinde konuştu.

Pandemiden önceki dönemde herkes tarafından beğenilen müzikleri ile insanları eğlendiren DJ Doğan Kartal, sözlerini "İnsanları eğlendirmeyi ve dans ettirmeyi özledim. Pandemi dönemi sona erince biz de muhteşem dönüşümüzü gerçekleştireceğiz" diyerek tamamladı. - HATAY

DJ Doğan Kartal: Krizi fırsata çevirdim

Doğan Kartal , Patlama, Kartal, Darbe, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin DJ Doğan Kartal: 'Krizi fırsata çevirdim' - Son Dakika Magazin


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